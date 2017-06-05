Cinayetle sonuçlanan soygun kamerada

Kocaeli'de girdiği marketin işletmecisini silahla vuran soyguncu, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de girdiği marketin işletmecisini silahla vuran soyguncu, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi Murat Çobanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Budak Kardeşler Market'te 28 Mayıs tarihinde soygun meydana geldi. Markete gelen H.K., market sahibi Bekir Budak'tan kasadaki parayı vermesini istedi. Paraları vermemek için direnen market sahibi Budak, soyguncunun ateş açması sonucu yaralandı. Çevreden geçen vatandaşlar, silah sesi üzerine 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla Gebze Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçış güzergahında bulunan iş yeri ve MOBESE kameralarını inceleyen polis, kaçan şüphelinin eşkalini tespit etti. Olayın gerçekleştiği iş yerine olay gününden bir gün önce eşkal bilgileri benzeyen bir şahsın gelerek Bekir Budak ile konuştuğu ve iş yerinden bir şey almadan şüpheli hareketler sergileyerek ayrıldığı tespit edildi. Adı H.K. olan zanlının suç aleti tabancayı satmaya çalıştığı belirlendi. 3 Haziran tarihinde silah alıcısı gibi davranarak H.K. ile iletişime geçen polis, zanlıyı satmaya çalıştığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

H.K.'nın emniyette verdiği ifadede, olaydan bir gün önce maktulun iş yerine gittiği ve keşif yaptığı, maddi sıkıntılardan dolayı böyle bir olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Oğuzhan Altun /İHA)