Cinayetin altından 'kıskançlık' çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadının erkek arkadaşını öldürmesinin altından kıskançlık ve alkol çıktı. Rusya'da daha önce evlenip boşanan ve eski kocasından iki çocuğu bulunan kadının, sevgilisinin eski aşklarını anlatmasını hazmedemediği ve erkek arkadaşını defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadının erkek arkadaşını öldürmesinin altından kıskançlık ve alkol çıktı. Rusya'da daha önce evlenip boşanan ve eski kocasından iki çocuğu bulunan kadının, sevgilisinin eski aşklarını anlatmasını hazmedemediği ve erkek arkadaşını defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, Manavgat Sanayi Sitesi ek bloklar 2013 Sokak'ta bir iş yerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir demir doğrama atölyesinde çalışan Salim Sarıkaya, 2 yıldır Side-Kemer'de birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu Aıgul Nurbek ile akşam birlikte mangal yakıp içki içmeye başladı. Bir süre sonra iş yerine arkadaşları M.K ve A.K ile yine Kırız uyruklu olan kadın arkadaşları geldi. Alkol alarak sohbet etmeye devam eden Salim Sarıkaya (31) ile Aıgul Nurbek (34) eski sevgililerinden ve yaşantılarından bahsetmeye başladı. Daha önce Rusya'da evlenen ve eski kocasından iki çocuğu bulunan Aıgul Nurbek, iddiaya göre, sevgilisinin eski aşklarını anlatmasına sinirlenip biranda bıçakla Salim Sarıkaya'ya saldırdı. Diğer arkadaşları araya girmeye çalışsa da Aıgul Nurbek alkolün de etkisiyle Salim Sarıkaya'ya bıçağı saplamaya devam etti. Aıgul Nurbek, son bıçak darbesini de ağır yaralanan ve arkadaşları tarafından Manavgat Devlet Hastanesine götürülmek istenen Salim Sarıkaya araca bindirilmeye çalışırken vurdu.

Sarıkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aıgul Nurbek ile olay yerinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Dün gece adliyeye sevk edilen Aıgul Nurbek, tutuklanarak cezaevine gönderilirken olay anında yanında bulunan dört kişi serbest bırakıldı.

(Arif Kaplan/İHA)