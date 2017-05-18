Cinayeti tacize uğradığı için işlemiş

Kars Harakani Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Erkan E.'nin katil zanlısı kadın, cinayeti tacize uğradığı için işlediğini söyledi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Erkan E.'nin katil zanlısı kadın, cinayeti tacize uğradığı için işlediğini söyledi.

Harakani Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümünde işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Önceki gün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Ebru İ. cinayeti Erkan E.'nin kendisini taciz ettiği gerekçesiyle işlediğini iddia etti. Ebru İ.'nin cinayeti kocası F.İ.'ye ait ruhsatsız silahla işlediği belirlendi.

Olay yerinden ayrılarak silahıyla birlikte polis merkezine teslim olan Ebru İ.'nin ilk ifadesinde, "Yaklaşık 4 aydır Erkan E. tarafından sözlü tacize uğradım. Kaynanamın rahatsızlığı nedeniyle Kars Harakani Devlet Hastanesine gidiyorum. Orada çalışan Erkan E. tarafından sözlü ve telefonlarıma gelen mesajlarla taciz edilmeye başladım. Bu durum eşim ve ailem içerisinde de huzursuzluğa neden olmaya başladı. Ben de ailem içerisindeki huzursuzluğu gidermek adına böyle bir eylemde bulundum" dediği öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Ebru İ. ve eşi F.İ. adliyeye sevk edildi.



OLAY

Edinilen bilgiye göre, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Erkan E., Göğüs Hastalıkları Servisinde bulunan kat görevlileri odasındayken içeriye giren Ebru İ. kadın tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Erkan E. hastane personelince Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erkan E. hayatını kaybetti.

Olay yerinden ayrılan Ebru İ. ise Kazımpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)