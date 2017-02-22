Cinayete kurban giden minik Irmak'ın babası dehşet saçtı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal'ın, dün akşam bıçaklayarak öldürdüğü karısının 6 haftalık hamile olduğu iddia edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal'ın, dün akşam bıçaklayarak öldürdüğü karısının 6 haftalık hamile olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin yüreğini yakan Irmak Kupal cinayeti sonrası aynı ailede şok bir olay daha yaşandı. İddiaya göre, ikamet ettikleri Fatih Mahallesi Cihangir Sokak'taki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı eşi Suriye Kupal ile tartışmaya başlayan Bilal Kupal, sinirlerine hakim olamayarak yanında bulunan bıçakla karısı Suriye Kupal ve evde bulunan diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı, ardında da kendisini yaraladı. Hamile olduğu iddia edilen Suriye Kupal ve 10 yaşındaki Ayşe Kupal olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Kupal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Kupal'ın sınıfındaki sırası da boş kaldı. Babası tarafından öldürülen Ayşe'nin sınıf arkadaşları Ayşe'yi çok sevdiklerini ve derslerinde başarılı olduklarını söyledi. Ayşe Kupal'dan geriye bir gün önce babası Bilal Kupal ile el ele okula giderken güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri kaldı. (Nurettin Doğan - Önder Aydın - Sadık Cangel / İHA)
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