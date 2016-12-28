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Cinayet zanlısı, Jandarmadan 3 saat kaçabildi
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Cinayet zanlısı, Jandarmadan 3 saat kaçabildi

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde 28 yaşındaki Ramazan Ö. daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 arkadaşından birisini öldürdü, diğerini yaraladı. Cinayet sonrası firar eden şüpheli, olay yerinden 130 kilometre uzaklıktaki Fethiye ilçesinde annesinin evinde yine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde 28 yaşındaki Ramazan Ö. daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 arkadaşından birisini öldürdü, diğerini yaraladı. Cinayet sonrası firar eden şüpheli, olay yerinden 130 kilometre uzaklıktaki Fethiye ilçesinde annesinin evinde yine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi'ne bağlı Bayır Mahallesi'nde Uğur Kızıltaş ile Hayati K., Bayraktepe mevkisinde bir araya geldiler. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan Ö. iki arkadaşın bulunduğu bölgeye gelerek yanında getirdiği pompalı tüfekle Uğur Kızıltaş ve Hayati K.'nın üzerine rast gele ateş etti. Şüpheli Ramazan Ö. daha sonra olay yerinden kullandığı otomobil ile firar etti.

Saldırıda Uğur Kızıltaş ağır şekilde, Hayati K. ise hafif şekilde yaralandı. Hayati K. ağır yaralı durumdaki arkadaşını kendisinin kullandığı otomobile bindirerek hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Silah seslerinin geldiği bölgeden vatandaşlar iki kişinin yaralı bir şekilde otomobile girdiğini görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı olmasına rağmen durumu ağır olan arkadaşını hastaneye götürmeye çalışan Hayati K. otomobili ile Bayır Mahallesi Atatürk Caddesi'ne kadar getirebildi. Bu sırada olay yerine gönderilen ambulans araç içinde bulunan yaralıları fark etti ve hemen müdahalede bulundu. İlk müdahalelerde sağlık ekipleri Uğur Kızıltaş'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, saldırıda hafif şekilde yaralanan Hayati K. ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Hayati K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi

Jandarma Özel Ekip Kurdu,3 Saatte Yakalandı

Bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden firar eden Ramazan Ö.'nün yakalanması için jandarmada özel bir ekip görevlendirildi. Jandarma istihbarat birimlerinden oluşturulan özel ekip yaptığı çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi Ramazan Ö.'nün Fethiye'de annesinin evinde olduğunu tespit etti. Ramazan Ö. Menteşe'den gönderilen özel ekip tarafından annesinin evinde gözaltına alınarak Menteşe İlçesi'ne getirildi. Cinayet ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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