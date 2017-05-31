Cinayet talimatını veren anne tutuklandı

Afyonkarahisar'da, yaklaşık 8 ay önce bir anda ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice Taşkın'ın annesi Fadime Taşkın, katıldığı televizyon programında bulunduğu kan dondurucu itirafların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da, yaklaşık 8 ay önce bir anda ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice Taşkın'ın annesi Fadime Taşkın, katıldığı televizyon programında bulunduğu kan dondurucu itirafların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Ekim 2016 tarihinde İhlas Haber Ajansı'na ulaşan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Oynağanlı köyünde yaşayan baba Ali Taşkın, o tarihten bir hafta önce 'bakkala gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Taşkın isimli kızından bir daha haber alınamadığını söyleyerek kızının bulunmasını istemişti. Aile üyeleri kızlarının bulunması için yaklaşık 10 günden bu yana bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılmışlardı. Programda Hatice Taşkın'ın annesi Fadime Taşkın şok bir itirafta bulunarak kızlarını köyde yaşayan 44 yaşındaki Soner A. isimli kişinin kaçırdığını ve ona "kızını öldürmesini" söylediğini itiraf etti. Soner A.'nın kendisine "kızını kaçıracağım" dediğini iddia eden anne Taşkın ise cevaben "öldür onu" dediğini söyledi. Anne Taşkın daha sonra yaptığı telefon görüşmelerinde ise Soner A.'nın kendisine "dediğini yaptım, öldürdüm ve uçuruma attım" dediğini iddia etti. Anne Taşkın canlı yayında bulunduğu korkunç itirafın ardından İstanbul'da, Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınarak Şuhut'a getirildi. Fadime Taşkın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"BENİM ÇOCUĞUM YAŞIYOR"

Taşkın, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri yaklaşık 5 saat süren Taşkın çıkarıldığı mahkeme tarafından "planlayarak adama öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı. Taşkın, adliyeden çıkarılıp sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gazetecilerin "neden yaptınız bunu, nereye gömdünüz kızı?" sorusuna "benim çocuğum yaşıyor, gömmedim, benim kızım yaşıyor" yanıtını verdi.

Anne Taşkın, jandarma tarafından Şuhut Devlet Hastanesinde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.



OLAYIN 1 NUMARALI ZANLISI HAVALİMANINDA YAKALANDI

Korkunç itirafın ardından 16 yaşındaki Hatice Taşkın'ı kaçırdığı iddia edilen Soner A.'nın ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yurt dışına kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.



"MAHKEMEDE, PROGRAMDAKİ BEYANLARINI AYNEN TEKRAR ETMİŞTİR"

Olayın zanlılarından anne Fadime Taşkın'ın avukatı Selahattin Büyükkalaycı ise Taşkın'ın "suça yardım ve yataklıktan" tutuklandığını öne sürerek şunları söyledi:

"Tutuklanarak cezaevine gönderildi, soruşturması devam ediyor. Daha fazla bilgi vermemiz doğru olmaz. Mahkemede, programdaki beyanlarını aynen tekrar etmiştir. Suça yardım ve yataklıktan tutuklandı kısaca."



CESEDE ULAŞILAMADI

Öte yandan, annesi tarafından öldürülme talimatı verilen ve öldürüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Hatice Taşkın'ın cesedine ulaşılamadığı bildirildi. Genç kızının cesediyle ilgili bir açıklamanın yapılmadığı öğrenildi.

(Gökten Ceylan /İHA)