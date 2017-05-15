Rusya'da dönüş yapmak isteyen otomobil, bisikletliye böyle çarptı.

Rusya'da dönüş yapmak isteyen otomobil, bisikletliye böyle çarptı.

Cinayet girişimi gibi kazada, bisiklet metrelerce öteye savrulurken, sürücüyse takla atıp diğer araca çarptı ve yere düştü. Neyse ki durumu ciddi değildi, feci kazayı ucuz atlatmıştı.

