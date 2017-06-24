Cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kameraya böyle yansıdı. Pakistan'da kaydedilen görüntülerde, bir cip, kavşakta trafiği düzenleyen polise göz göre göre çarpıyor. Cip, başka bir otomobile çarparak durabilirken, iki araç arasında sıkışan memur hayatını kaybediyor. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean böyle kaydediliyor.
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