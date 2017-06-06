Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cinayet anı güvenlik kamerasında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde küfür iddiasıyla meydana gelen cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde küfür iddiasıyla meydana gelen cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.
Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda 20 gün önce cezaevinden çıkan Zeki Çamlı (30) ile Sultan A. arasında tartışma çıktı. Daha sonra tekrar oto kiralamaya gelen Çamlı, Sultan A.'nın iş yerine ateş açtı. Bunun üzerine işyerinden çıkan Sultan A.'nın yaşanan kovalamaca sırasında pompalı tüfekle ateş açması sonucu Zeki Çamlı göğsünden, yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeki Çamlı hayatını kaybederken, şüpheli olaydan 40 gün sonra teslim oldu.

CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan cinayet anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Sanık avukatı Olcay Göçüm tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde, şüpheli ile ölen şahsın koşuşturduğu, bu sırada silahın ateş aldığı görülüyor. Ayrıca çevredeki vatandaşların bazılarının koşuşturduğu ve sonra kalabalığın oluştuğu kameraya yansıdı.

"UZAKLAŞTIRMAK İÇİN PEŞİNDEN GİTTİM"
Sanık, hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Duruşmada ifade veren sanık, "İş yerimde çay içerken Zeki Çamlı geldi. 'Bana araç vereceksiniz' diyerek küfürler etmeye başladı. Kendisini dışarıya çıkarttım. Bir süre sonra tekrar geldi. Yine küfürler edince tekrar gönderdik. Üçüncüye elinde silahla geldi. Ben elindeki silahı aldım. Dördüncü gelişinde eli cebindeydi, içeriye girmedi. Ben yanında tüfek olabileceğini sanarak korkutmak için ayaklarına ateş ettim. Uzaklaştırmak için peşinden gittim. Boğuşma esnasında tüfek patladı" dedi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI
Ölen şahsın babası Servet Çanlı ise, "Olayla alakalı bilgim yoktur. Sanığı daha önceden tanımıyorum ve aramızda husumet olmadığı için şikayetçi değilim. Oğlum alkol ve uyuşturucu kullanıyordu" diye konuştu.
Olayda yaralanan adliye çalışanı Sevcan Sönmez ise, "Yemekten dönerken kavga olduğunu görünce uzaklaşmaya çalıştık. O sırada tüfek patladı. Araçtan seken kurşun ayağıma geldi. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanmasına, şahitlerin dinlenmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor
Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Tam 320 kilogram !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor
Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor
Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı
Rus bayrağı çeken YPG'liler nöbet tutmayı bıraktı
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?
Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Tam 320 kilogram !
Tam 320 kilogram !
Belçikalı Başkan Clerfayt: İslam'ı karalamak istiyorlar
Belçikalı Başkan Clerfayt: İslam'ı karalamak istiyorlar
'Çekirdek enflasyon göstergeleri ana eğilimde düşüş gözlendi'
'Çekirdek enflasyon göstergeleri ana eğilimde düşüş gözlendi'
El Bab kahramanlarından teşekkür
El Bab kahramanlarından teşekkür
Avusturya'daki rehine olayını DEAŞ üstlendi
Avusturya'daki rehine olayını DEAŞ üstlendi
Bakan Çavuşoğlu Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Çavuşoğlu Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirecek
Tırnakçılar Ramazan ayında da piyasada
Tırnakçılar Ramazan ayında da piyasada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English