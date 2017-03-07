Çin uçaktan uzaya fırlatabileceği roket geliştirme peşinde

Çin'in uçaktan uzaya fırlatılabilecek roketler geliştireceği açıklandı.

Çin'in uçaktan uzaya fırlatılabilecek roketler geliştireceği açıklandı.

China Daily gazetesinde çıkan haberlere göre; Çin uçaktan uzaya fırlatabileceği roketler geliştirmek istiyor. Pekin, askeri, ticari ve bilimsel programlar için yörüngeye yüzlerce uydu göndermeyi hedefliyor. Taşıyıcı Roket Kalkınma Ajansı'nın Başkanı Li Tongyu, "Çin Uzay Teknolojileri Akademisinin dünya yörüngesinde 100 kilo taşıyabilen roket tasarladı" dedi. Li Tongyu aynı zamanda, roketlerin stratejik ulaşım uçağı olan Y-20 ile taşınacağını ve akademinin 200 kilo taşıyabilecek daha büyük bir roket geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Li Tongyu, "Y-20, gövdesinde bir roket tutacak ve belli bir yüksekliğe geldiğinde serbest bırakılacak. Roket uçaktan ayrılınca ateşlenecek" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, ilerlemenin ABD ve Rusya'nın gerisinde olmasına rağmen ulusal güvenlik ve savunmayı geliştirmeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Çin olarak uzay programını geliştirmeye önem veriyoruz" dedi.

Öte yandan Çin devlet medyası geçtiğimiz ay, Çin'in 2022 yılına kadar daimi insanlı uzay istasyonu kurma hedefine doğru bir adım atarak, ilk kargo uzay aracını, Nisan ayında göndermeyi hedeflediğini açıklamıştı.

