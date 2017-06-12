Çin uçağı Sidney'e acil iniş yaptı

China Eastern Havayollarına ait bir yolcu uçağı teknik bir arıza nedeniyle motorunda oluşan delikle Sidney'e geri inmek zorunda kaldı.

China Eastern Havayollarına ait bir yolcu uçağı teknik bir arıza nedeniyle motorunda oluşan delikle Sidney'e geri inmek zorunda kaldı.

China Eastern Havayollarına ait Sidney-Şangay seferini gerçekleştiren A330 tipi bir yolcu uçağının motorunda delik oluştu. Sidney'e geri dönmek zorunda kalan uçağın motorundaki deliğin, uçakta yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Kalkış yaptıktan yaklaşık bir saat sonra pilotun motorda sorunların olduğunu rapor etmesi üzerine Sidney'e geri dönmek zorunda kalan uçak, güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Geceyi Sidney'de geçirmek zorunda kalan yolcular önce bir ses duyduklarını ardından da yanık kokusu aldıklarını söylediler.

