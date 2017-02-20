Çin, Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurdu

Çin, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini gerekçe göstererek kömür ithalatını askıya aldı.

Çin, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini gerekçe göstererek kömür ithalatını askıya aldı.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından Çin ile ilişkiler gerilmişti. Çin ise Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini gerekçe göstererek, Kuzey Kore'den yapılan kömür ithalatını askıya aldı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alındığı belirtildi. Bu kararla Çin, 2017 yılının sonuna kadar Kuzey Kore'den kömür ithal etmeyecek.

BM'nin, nükleer savaş başlığı ve füze testleriyle ilgili aldığı yasakların Kuzey Kore'nin göz ardı etmesinden sonra 2321 sayılı kanuna göre Çin, Kuzey Kore rejimine karşı kömür ithalatını yasakladı.

Açıklamada,"Kuzey Kore'den yapılan kömür ithalatı, halihazırda gümrükte beyan edilen ancak serbest bırakılacak gönderiler de dahil olmak üzere bu yıl itibariyle askıya alındı" denildi.

Kömür, Kuzey Kore'nin kırılgan ekonomisinde önemli ana ihracat kaynağı olarak yer alıyor.

