Çin, kara delikleri gözlemleyecek

Çin ilk uzay teleskobunu yörüngeye göndererek kara delikleri, gama ve x ışınlarını gözlemleyecek.
Çin ilk uzay teleskobunu yörüngeye göndererek kara delikleri, gama ve x ışınlarını gözlemleyecek. Çin'in kuzeydoğusundaki Gobi Çölü'nde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bugün fırlatılan Long March (Uzun yürüyüş)-4B roketi gama, x ışınları ve kara delikleri gözlemleyebilecek. Dünyadan 550 kilometre uzaklıktaki yörüngesine fırlatılan 2.5 ton ağırlığındaki teleskop, uzaydaki kara delikleri, gama ışınlarını, manyetik alanları izleyecek.
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