Çin'i sel vurdu: 49 ölü

Çin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun sağanak yağmurun yol açtığı seller Çin'i vurdu. Binlerce ev su altında kalırken ekili araziler büyük zarar gördü. Sel sularının kapladığı orta ve güney Çin eyaletleri Hunan, Hubei, Anhui, Sichuan ve Guizhou'de en az 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin'in kuzey kesimlerini ise sıcak hava dalgası ve kuraklık vurdu.

Sel kontrol yetkilileri Çin'in güney kesimlerindeki 60 nehirde suların tehlike seviyesine yükseldiğini açıkladı. Yangtze nehrinin ana kolu olan Xiangjiang'de ise sular rekor seviyeye ulaşarak Changsha eyaletinin başkenti Hunan'da çok etkili oldu. Seller evleri ve arabaları yuttu, ağaçları söktü, yolları çökertti.

Hunan genelinde selden dolayı yüzbinlerce insan evlerine boşalttı. Selin ekonomiye zararının 1 milyar 220 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Çin'in özerk bölgesi Guangxi'de ise 16 kişinin öldüğü kesinleşirken 10 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

