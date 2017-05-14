Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek

Çin'in başkenti Pekin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katıldığı "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu"nun açılışında konuşan Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin ilgili projelere 79 milyar dolar mali destek sağlayacağı sözünü verdi.

130 ülke ve 70 uluslararası kuruluştan bin 500 delegenin izlediği forumun ev sahipliğini yapan Şi, 2 bin yıl öncesine dayanan İpek Yolu'nun Aysa, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki ülkelerin, inanç merkezlerini ve pek çok medeniyeti birbirine bağladığını ve bu şekilde toplumlararası ekonomik ve kültürel iletişimi sağladığını hatırlattı.

Şi, Kuşak ve Yol projesinin kazan-kazan ilkesi ile sermaye, teknoloji, insan gibi endüstriyel üretiminin ana bileşenlerinin, ürün, kaynak ve müşterek çalışmalara erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Söz konu projeye dünyadan geniş çaplı katılım olduğunu dile getiren Şi, Kuşak ve Yol'un, Rusya'nın önerdiği "Avrasya Ekonomik Birliği" ve Türkiye'nin önerdiği "Orta Koridor" projesi ile de uyumlu olduğunu söyledi.

Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında 60'a yakın ülke ile çalıştıklarını kaydeden Şi, Çin'den Avrupa'ya uzanan projede, kara, deniz, hava ve demir yollarında ve siber alanda işbirliklerinin artacağını, bunların liman ve boru hattı projeleri ile destekleneceği kaydetti.

Şi, Çin'in Kuşak ve Yol çerçevesinde pek çok ülke ile ulaşım, kargo, altyapı, enerji, iletişim, gümrük, yazılım, ekonomi ve ticaret, endüstriyel üretim, e-ticaret, deniz alanlarında proje veya planlara imza attığını belirtti.

Forumda 30 ülke işbirliği anlaşmaları imzalanacak

Çin'in girişim kapsamında 40'tan fazla ülke ve kuruluş ile işbirliği anlaşması imzaladığını ve forum süresince 30'dan fazla ülke ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalayacağını kaydeden Şi, işbirliği projelerinin serbest ticaret bölgelerini de kapsadığını ifade etti.

Her yıl 10 bin yabancı öğrenciye burs

Kuşak ve Yol çerçevesinde katılımcı ülkeler arasındaki medeniyet ve kültür alanlarında iletişimin güçlenmesi için eğitim alanında fon sağlandığını kaydeden Çin lideri, bu şekilde her yıl katılımcı ülkelerden 10 bin öğrenciye burs verileceğini dile getirdi.