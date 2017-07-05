Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

Çin'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Çin'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Çin'de meydana gelen sel felaketi sonucu en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. 60'dan fazla nehirde su taşkınlarının yaşandığı ve 1.2 milyondan fazla insanın tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, ayrıca 38 binin üzerinde evin yıkıldığını ve yaklaşık 880 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Çin Hükümeti, meydana gelen taşkınlarla mücadelede acil yardım için 103 milyon dolar harcandığını belirtti.

