Çin'de vizyona girecek ilk Türk filmi

21 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanan 'Saklambaç' Çin yolcusu. Film, 21 Temmuz'da dünya ile aynı anda Çin'de vizyona giren İlk Türk filmi olacak.

21 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanan 'Saklambaç' Çin yolcusu. Film, 21 Temmuz'da dünya ile aynı anda Çin'de vizyona giren İlk Türk filmi olacak.

Yapımcılığını Blackwell Productions'un üstlendiği psikolojik gerilim türündeki ilginç örneklerden biri olarak dikkatleri üzerine çeken yerli yapım, 21 Temmuz'da Türkiye dışında Çin'de de vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin Yapımcısı İsmail Karakuyu, yapım aşamasında başladıkları temasların filmin çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte nihayetlendiğini belirterek, filmin altyazı ve dublaj seçenekleri ile Çin'de vizyona gireceğini duyurdu. Yılda sadece 30 yabancı filmin Çin'de yayınlanabildiğini hatırlatan İsmail Karakuyu, 2017 vizyon takvimi içerisinde bu 30 filmden birinin Türk filmi olması, hem de kendi filmlerinin olmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Filmin youtube'da yayınlanan fragmanında da Çince altyazıya çevrili versiyonuna yer verdiklerini kaydeden Karakuyu, filmin beklenenden fazla ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, Saklambaç'ın Fransa, Belkçika, Almanya ve Azerbaycan'da da vizyona girmesi için temaslara başladıklarını açıkladı.

