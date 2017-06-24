Çin'de toprak kayması: 140 kişi toprak altında

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 140'tan fazla kişinin toprak altında kaldığı açıklandı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 140'tan fazla kişinin toprak altında kaldığı açıklandı. Yetkililer, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu yaklaşık 40'tan fazla evin ve 140'tan fazla kişinin toprak altında kaldığını açıkladı. Toprak kayması, Maoşien vilayetine bağlı Şinmo köyünde yerel saatle 6 sularında meydana geldi. Dağlık alandan kayan toprak ve kaya yığınları altında 40'tan fazla evin kaldığı açıklandı. Afet bölgesine gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.