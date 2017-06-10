Çin'de sel: 6 ölü

Çin'in Hubei kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çin'in Hubei kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Chongqing bölgesinde, şiddetler yağışlar sonucu sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sivil İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, 171 evin şiddetli yağış sonucu çöktüğü, 649 sivilin de bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu uçuşlar geçici süre iptal edildi.

