Çin'de sel: 6 ölü

Çin'in Hubei kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çin'in Hubei kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Chongqing bölgesinde, şiddetler yağışlar sonucu sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sivil İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, 171 evin şiddetli yağış sonucu çöktüğü, 649 sivilin de bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu uçuşlar geçici süre iptal edildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.