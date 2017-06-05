Çin'de patlama: 8 ölü, 9 yaralı

Çin'in Shandong eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin'in Shandong eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin'in Shandong eyaletinde Linyi Jinyu Petrochemical Co. adlı fabrikada yükleme alanındaki sıvılaştırılmış gaz tankerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından Linyi kentindeki Lingang Ekonomik Bölgesi'nde bulunan birçok yakıt depolama tankı da alev aldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, fabrikanın sahibi gözaltına alındı. Öte yandan patlamanın yaşandığı bölge güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Yaklaşık 900 itfaiye eri, patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı.

