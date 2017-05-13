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Çin'de imzalar peş peşe atıldı
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Çin'de imzalar peş peşe atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülkenin heyetleri arasında, suçluların karşılıklı iadesi anlaşması, uluslararası karayolları üzerinde taşımacılık anlaşması ve Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı kültür merkezlerinin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Erdoğan, Büyük Halk Meclisi'ne gelişinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Şi başkanlığında heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

İKİ ÜLKE ARASINDA BAZI ANLAŞMALAR İMZALANDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, Erdoğan ve Şi huzurunda iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, heyetler arasında "Suçluların Karşılıklı İadesi Anlaşması", "Uluslararası Karayolları Üzerinde Taşımacılık Anlaşması" ve "Çin Halk Cumhuriyeti ile Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" imza altına alındı.

BAKANLAR HAZIR BULUNDU

İmza töreninde Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

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