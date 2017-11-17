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Çin'de ilk madalya Hilal'den
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Çin'de ilk madalya Hilal'den

Çin'in Kaihua şehrinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda Hilal Çaputlu, petank dalında altın nokta disiplinde bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı. Hilal bu başarısıyla bu dalda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

Çin'in Kaihua şehrinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda Hilal Çaputlu, petank dalında altın nokta disiplinde bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı. Hilal bu başarısıyla bu dalda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu oldu.
Çin'de Türkiye'yi petank dalında altın nokta disiplinde temsil eden Mersin Toroslar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hilal Çaputlu, ilk turda 30 sayı alarak 43 sporcu arasında 10'uncu oldu ve repesajda mücadele hakkı elde etti. Repesaj turunda 34 sayı toplayarak 7. sıraya yükselen ve çeyrek finale kalan milli sporcu, bu turda Cezayirli rakibini 33-26 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Taylandlı rakibine yenilen Çaputlu, bronz madalyada kaldı. Çaputlu bu başarısıyla boccede büyükler kategorisinde Türkiye'ye dünya şampiyonasında madalya kazandıran ilk sporcu unvanını aldı. Şampiyona dönüşü çalışmalarına Toroslar Bocce Sahasında devam eden Çaputlu, yeni yapılacak şampiyona da birincilik hedefinde.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU ÜLKEMİZE GETİRECEĞİM"
Şampiyona sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hilat Çaputlu, liseyi yeni bitirdiğini ve bu yıl üniversiteye hazırlandığını söyledi. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Bülent Sümra hocasıyla tanıştığını söyleyen Çaputlu, "Hocam biz de katılmak, oynamak istiyoruz dedim. Akdeniz Oyunları bittikten sonra hocamızla antrenmanlara başladık. Yavaş yavaş dereceler elde etmeye başladık. Mersin Toroslar Geçlik ve Spor Kulübü'nde 4 yıldır oynuyorum. Antrenmanlarda verimli çalışıyoruz. Hocamızın bize desteği çok büyük, çok emeği var. Manevi babamız diyebilirim. Son şampiyonaya da iyi hazırlanmıştık. Çin'in Kaihua şehrinde yapıldı dünya şampiyonası. 42 ülkeden katılan oldu. İlk turda 30 sayı toplayarak, ilk 10'a girdim. İkinci turda 34 vurarak 7. sırada yer aldım. Ardından Cezayirli rakibimle karşılaştım. Bu maçı 33-26 kazanarak 3. olmayı garantiledim. Taylandlı rakibime yenilmeme rağmen bronz madalya kazanmayı başardım. Daha tabii ki bırakmak yok, devam edeceğiz. İnşallah şampiyonluk gelecektir. İnşallah birinciliği de Türkiye'ye getireceğim. Beden eğitim öğretmenliği istiyorum onu da başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

SÜMRA: BU DALDA ÜLKEMİZE İLK KEZ BİR MADALYA GETİRDİ
Bocce Milli Takım Antrenörü Bülent Sümra ise Mersin'de bocce sporunda 2011 yılında çalışmalara başladığını söyledi. İlk başladıkları dönemde sporcuları ferdi olarak çalıştırdıklarını söyleyen Sümra, "2013 Akdeniz Oyunları'nda sporcularımızla bocce dalında tamamen biz görev aldık. Tabi o dönemde sporcu çocukların çok ilgisi vardı. Oyunlardan Hilal'in annesi tesislerde görevliydi. Oda çocuklarını bu spora ilgisi olduğunu, benimle çalışmak istediğini söyledi. Bende seve seve gelebileceklerini söyledim. Akdeniz Oyunları bittikten sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla bir yaz okulu başlattık. 100 kişiye yakın bir sporcu oluştu. Bunların içinden de şu anda milli takıma seçilen 25'e yakın sporcumuz var. Hilal ile ikiz kardeşi Asena var. Oda en son yapılan Akdeniz Kupası'nda uluslararası derecesi var. 110 takım 440 sporcu arasında ilk 3'e kaldı ve milli takıma seçildi ve milli formayla ülkemizi temsil etti, altın madalya getirdi. Yavaş yavaş 4 yılın 5 yılın karşılığını almaya başladık. Tabi en son Hilal Çaputlu, bocce petank altın nokta dalında ilk kez dünya çapında bir dereceyle ülkemize bir madalya getirdi. Bu hem şehrimiz adına hemde ülkemiz adına çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek. Bizim en büyük sıkıntımız sponsor sıkıntısı. Turnuvalara giderken birçok iş adamına söylüyoruz ama maalesef bu konuda yardımcı olmuyorlar. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bu konuda bize dek başına destek oluyorlar. Tabi her şeyi devletten beklememek gerekir. Sponsor olduğunu sürece biz daha başarılı işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONADA EN GENÇ SPORCU OLARAK 3. SIRADA YER ALDI"
Hilal'den de bahseden Sümra, "Hilal'de bu azim ve kararlık var. Bunu daha önceki Türkiye şampiyonalarında ve milli takım seçmelerinde gösterdi. Maça başladığı zaman hiç kimseyi görmez. Sadece topa odaklanır, hedefe odaklanır konsantresi çok yüksek. Ben ilerleyen dönemlerde şampiyon olacağına inanıyorum. Çünkü boccede yaş sınırı olmadığı için Çin'de kendisinden çok büyük kadınlarla yarıştı.O sporcular çok tecrübeli ve aynı zamanda ülkelerinde lider konumdalar. Ona rağmen en genç sporcumuz olarak 42 ülke arasında 3. oldu. Bu yüzden sporcumuzun önü açık diyorum. Daha uzun süre çok başarılar getirecektir. Buna kendisi de inandığı için rahatlıkla başaracaktır" dedi.
(Koray Ünlü/İHA)
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