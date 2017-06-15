Çin'de anaokulunda patlama: 7 ölü, 59 yaralı

Çin'de bir anaokulunun girişinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de bir anaokulunun girişinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Jiangsu eyaletinde bir anaokulunun girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı. Patlamanın velilerin öğrencilerini almak üzere okula geldiği sırada meydana geldiği bildirildi. Görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirterek, polisin hemen olay yerine geldiğini söyledi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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