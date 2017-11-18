18.11.2017 13:27 Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin'in Tibet Özerk Bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Tibet'in Nyingchi bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, depremde can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

Depremin ardından büyüklükleri 3,1 ila 5 arasında değişen artçı sarsıntılar da kaydedildi.

Sarsıntıda merkez üssüne yakın köylerdeki bazı evlerin hasara uğradığı, birçok eve de elektrik verilemediği belirtildi.

(Cenk Özkömür/İHA)

