03.02.2017 15:18 Çin'de 4 bina çöktü: 22 ölü

Çin'de 4 binanın çökmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Çin'de 4 binanın çökmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Zheijang bölgesinde yer alan Wenzhou sanayi bölgesinde dört bina çöktü. Çökme neticesinde binaların enkazı altında kalan 28 kişiden sadece 6'sı canlı olarak kurtarılabildi. 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayın sebebiyle ilgili bilgi verilmezken, Çöken binalarda göçmen işçilerin kaldıkları öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan 800 kişilik ekibini canlı bulma umudu kalmadığı için çalışmalarını sonlandırdığı bildirildi.

Wenzhou sanayi şehrinde daha önce de birçok binanın benzer şekilde çöktüğü ve can kayıpları yaşandığı kaydedildi.



