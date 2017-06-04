Cimbom ilk yarıyı önde kapattı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Fofana ceza sahası içine girip çok şık bir hareketle Sabri'den sıyrıldı ve kale sahası içine gönderdi. Muslera son anda yatarak topa sahip oldu.

15. dakikada Semih'in hatasında topu kapan Hora, Fofana'yı gördü. Savunmanın arkasına sarkan Fofana, ceza sahasına girer girmez vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Galatasaray savunmasının hatasında topu önünde bulan Hora, Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

26. dakikada Sneijder'in attığı uzun pasta savunmanın arkasına iyi sarkan Sabri düzeltip vurdu ancak top az farkla auta gitti.

34. dakikada Bruma'nın şutunda savunmadan dönen top Podolski'nin önünde kaldı. Alman futbolcu soldan kale sahası içine gönderdi, Sinan Gümüş tamamladı ve Galatasaray öne geçti. 1-0

45. dakikada Fofana'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahası dışındaki Mbamba gelişine vurdu, kaleye giden top Sabri'ye çarptı.



---KÜNYE---

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Sabri xxx, Ahmet xx, Semih xx, Linnes xx, Tolga xx, Selçuk xxx, Sinan xxx, Sneijder xx, Bruma x, Podolski xx

Yedekler: Eray, Yasin, Eren, Garry Rodrigues, Hakan, Carole, Josue

Teknik Direktör: Igor Tudor

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali Turan x, Selim xx, Mehmet Uslu xx, Mbamba xx, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic x, Fofana xx, Hora xx

Yedekler: Abdulaziz, Barry, Bajic, Milosevic, Can Demir, Vukovic, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Sinan (dk. 34) (Galatasaray)

Sarı kart: Podolski (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)