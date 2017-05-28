'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi

Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmaları nedeniyle adadan tahliye edilenler arasında bulunan sarı kırmızılı 'Cimbom' isimli papağan vatandaşların ilgisini topladı. 2 buçuk yıldır adada bulunan papağanın, bir alışveriş merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmaları nedeniyle adadan tahliye edilenler arasında bulunan sarı kırmızılı "Cimbom" isimli papağan vatandaşların ilgisini topladı. 2 buçuk yıldır adada bulunan papağanın, bir alışveriş merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'nda sabah erken saatlerde belediye ekipleri tarafından yıkım çalışmaları başladı. Yıkım nedeniyle adada bulunan malzemeler gemiyle karaya taşındı. Taşınan malzemeler arasında kafes içerisinde bulunan sarı kırmızılı bir papağan olduğu da görüldü. Cimbom isimli papağanın yurt dışından özel olarak getirildiği ve 2 buçuk yıldır adada olduğu öğrenildi. Görevlilerin karaya çıkarttığı papağanın kafesiyle birlikte bir kamyonete konuldu. Öte yandan sarı kırmızı papağana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(Doğan Can Cesur / İHA)