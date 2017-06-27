Cimbom Belhanda'yı açıkladı

Galatasaray, Belhanda için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Belhanda için görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
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