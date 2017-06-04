Cimbom 4. sırada tamamladı

Atiker Konyaspor karşısında 2-1 kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında galip gelmesiyle ligi 4. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak.

Atiker Konyaspor karşısında 2-1 kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında galip gelmesiyle ligi 4. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak.

Sinan Gümüş'ün attığı gollerle Atiker Konyaspor karşısında 2-1 galip gelen Galatasaray, buna karşın Adana'dan beklediği haberi alamadı. Fenerbahçe'yle aynı puana sahip olan sarı-kırmızılılar, ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için ligde 4. sırada kaldı. Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, sezonu erken açacak. Aslan 3 ön eleme maçı oynayacak.

(Bozhan Memiş / İHA)