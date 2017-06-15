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Çılgın Türk otostopla 24 ülkeyi gezdi
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Çılgın Türk otostopla 24 ülkeyi gezdi

Samsunlu makine mühendisi İbrahim Durhat, 5 yıl içinde otostopla 24 ülkeyi gezdi.

Samsunlu makine mühendisi İbrahim Durhat, 5 yıl içinde otostopla 24 ülkeyi gezdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Şubat ayında mezun olan 25 yaşındaki İbrahim Durhat, 5 yıl önce okula devam ederken sırt çantası ve çadırıyla dünya turu yapmaya karar verdi.
Durhat, 2015 yılına kadar Suudi Arabistan, Kosova ve Makedonya'yı gezdi. Durhat 2015 yılının Eylül ayından sonra ise Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç, Fas, Kenya, Etiyopya, Dubai, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Hollanda, Belçika ve Çekya'ya gezi düzenledi.
Bu ülkelerin kültürel etkinliklerine katılan ve sıra dışı geleneklerini yerine getiren Durhat, fillere, zürafalara ve sırtlanlara eliyle yem verdi. Yaşadığı tüm anıları kayıt altına alan Durhat, Hindistan'da açtığı Türk şarkısıyla festivale katılanları eğlenceden kendinden geçirdi. Çılgın Türk, Norveç'in en güzel doğal harikalarından bir tanesi olan ve maceraperestlerin ucunda fotoğraf çektirdiği Trolltunga kayasının ucunda çekim yaparken aşırı rüzgardan düşme tehlikesi geçirdi.
Gezdiği ülkelerde gündelik işlerde çalışarak kazandığı paralarla seyahatlerini yapan Durhat, zaman sıkıntısı yaşamadığı her anda otostopla yolculuğuna devam etti. Çok nadir ulaşım araçlarını kullanan Durhat, yanında taşıdığı çadır ile de barınak sıkıntısını giderdi.

"5 SENEDE 24 ÜLKE GEZDİM"
20 yaşından itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine geziler düzenlediğini ifade eden çılgın maceraperest İbrahim Durhat, "Gezme tutkusu küçüklüğümden beri geliyor. Son 5 yıldır yurt dışı gezilerime başladım. 20 yaşımdan beri geziyorum, son 2 yıldır ise durmadan seyahat ediyorum. Sadece okulumu bitirmek için Samsun'a geliyorum. Şubat ayında da OMÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdim. Bu zamana kadar 24 ülke gezdim. İlk olarak Almanya'ya gittim. Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki birçok ülkeyi gezdim. Şu ana kadar Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç, Fas, Kenya, Etiyopya, Dubai, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Hollanda, Belçika ve Çekya'yı gezdim" dedi.

"BU SENE GÜNEY AMERİKA KITASINI GEZMEK İSTİYORUM"
Yolculuk yapmak için genellikle otostop çektiğinin altını çizen Durhat, "Yolculuklarımda genellikle otostop yapmayı tercih ediyorum. Ama zaman sıkıntısı olduğunda da diğer ulaşım araçlarını da kullanabiliyorum. Bu seneki hedefim, Güney Amerika. Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili ve Meksika'yı gezmek istiyorum. Güney Amerika kıtasındaki ülkeleri gezdikten sonra da Kuzey Amerika'yı gezmeyi hedefliyorum. Maceraperest olmak isteyenler gezdiğim yerleri sosyal medyadan takip edebilirler. Otostopçu olmak her yerde zor. Sabır gerektiren bir iş. Türkiye'de de yurt dışında da her şey sabrınıza bakıyor. Türkiye'de de 1 saat otostop çekip sonuç alamadığım zamanlar oluyor, yurt dışında da oluyor. Otostop, tamamen şansınıza bağlı. O konuda kimse 'şu kadar beklerseniz, araba sizi alır' diye bir şey söyleyemez" diye konuştu.
En büyük hedefinin dünyanın bütün ülkelerini gezmek olduğunu belirten Durhat, hayatını mühendis olarak değil de pilot olarak geçirmek istediğini söyledi.
(Erdi Demür/İHA)

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