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Çılgın berber müşterisinin saçını yaktı
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Çılgın berber müşterisinin saçını yaktı

Hindistan'da çekilen bu görüntüler, izleyenleri şok ediyor. Zira görüntülerde çılgın bir berberin, müşterisinin saçına alevle şekil verdiği görülüyor.

Hindistan'da çekilen bu görüntüler, izleyenleri şok ediyor. Zira görüntülerde çılgın bir berberin, müşterisinin saçına alevle şekil verdiği görülüyor.
Önce saça yanıcı bir madde döken berber, ardından da çakmakla onu tutuşturuyor. Daha sonraysa saça bir güzel şekil veriyor. Çılgın berberin bu tehlikeli ve ilginç yöntemi neden kullandığı bilinmiyor ama yöntemin kendisine şöhret kazandırdığı kesin.

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