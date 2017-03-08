Çıldırtan gol: Santradan ağları buldu

Brezilya 3. Liginde oynanan bir maçta atılan gol izleyenleri mest etti.

Brezilya 3. Liginde oynanan bir maçta atılan gol izleyenleri mest etti.

Comercial FC'nin Catanduvense'yi 4-1 yendiği maçta Mirray adlı oyuncu, santradan ağları buldu. Gol tribünleri adeta çıldırtırken, bu sevince diğer futbolcular da dahil oldu.

