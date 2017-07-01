Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çıldır Gölü'nde bir ilk
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çıldır Gölü'nde bir ilk

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çıldır Gölü'nde 30 kano ve 40 yelken sporcusu kıyasıya yarıştı. Gölde ilk kez yelken yarışı yapıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çıldır Gölü'nde 30 kano ve 40 yelken sporcusu kıyasıya yarıştı. Gölde ilk kez yelken yarışı yapıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleri ve Kars Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri Çıldır Gölü Kütük Ev Mevkii'nde start aldı.
Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, 40 yelkencinin Çıldır Gölü'nde yarışacağını söyledi.
Kütük, "Yarış grubu olarak arkadaşlarla birlikte suya çıkacağız. Parkuru hazırlayıp startta geçeceğiz. Bugün için hedefimiz 3 adet yarış yapmak. Öncelikle lazer sınıfları, lazer dörteli ve lazer standart sınıfları yarışacak. Arkasından da optimist ve optimist junior sınıfları yarışacak. Yarın içinde hedefimiz 2 adet yarış daha yapıp, 5 yarış sonunda tüm katılımcılara ve dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz" dedi.
Hakan Kütük, konuşmasının devamında, "Şu anda kayıtlarımız devam ediyor. Muhtemelen yelkende 40'a yakın sporcumuz geliyor. Bunun yanında hem Türkiye'nin Güneyinden, hem de Kuzeyinden katılıyorlar. Tekirdağ'dan gelen sporcumuzda var, Trabzon'dan genelen sporcumuzda var. Çıldır Gölü ilk defa yelken yarışına sahne olacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla son derece uygun. Umut ediyorum ki bu iç sularımızda da yelken sporunu, geliştirip, çevredeki gençlerinde bu spora ilgi duyup, bu sularda yetişip, daha sonra uluslar arası veya ulusal yarışmalarda gönlümüz bunu istiyor. Bunu geliştirmek ve bunu yapmak için buradayız" açıklamasında bulundu.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine çerçevesinde yapılan yelken ve kano yarışlarına Bitlis, Van, Trabzon, Sinop ve Muğla Fethiye'den 30 kişilik kano ile 40 kişilik de yelken sporcusu katıldı.
Etkinliklerin ilk gününde kızlar, erkekler, büyükler, minikler ve junior kategorilerinde 8-11 yaş yelken ve 10-18 yaş kano yarışları düzenlendi. Açık ve güneşli havada düzenlenen yarışlara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalarda derece giren sporcuların ödülleri yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı final yarışmaları sonunda verilecek.
(Işık Çapanoğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
Suriye'de insanlık dramı! İç savaşın acı bilançosu...
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı
Karacehennem Ormanı'nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
İran: IŞİD'i ABD kurdu
İran: IŞİD'i ABD kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı
Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
İzmir'de korkutan orman yangını! Yollar kapatıldı, elektrikler kesildi
Suriye'de insanlık dramı! İç savaşın acı bilançosu...
Suriye'de insanlık dramı! İç savaşın acı bilançosu...
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı
Ziyaretçiden içecek isteyen şempanze şaşırttı
Karacehennem Ormanı'nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu
Karacehennem Ormanı'nda öldürülen terörist sayısı 7 oldu
İstanbul Emniyeti'nden LGBTİ yürüyüşü açıklaması
İstanbul Emniyeti'nden LGBTİ yürüyüşü açıklaması
Yürüyüşün 17. gününde tepki: 'Böyle insanlık mı olur?'
Yürüyüşün 17. gününde tepki: 'Böyle insanlık mı olur?'
Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza
Fenerbahçe antrenmanında görünmez kaza
Sınırda iki terörist yakalandı
Sınırda iki terörist yakalandı
Fenerbahçe'den ilk antrenman
Fenerbahçe'den ilk antrenman
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English