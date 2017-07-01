Çıldır Gölü'nde bir ilk

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çıldır Gölü'nde 30 kano ve 40 yelken sporcusu kıyasıya yarıştı. Gölde ilk kez yelken yarışı yapıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çıldır Gölü'nde 30 kano ve 40 yelken sporcusu kıyasıya yarıştı. Gölde ilk kez yelken yarışı yapıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleri ve Kars Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri Çıldır Gölü Kütük Ev Mevkii'nde start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, 40 yelkencinin Çıldır Gölü'nde yarışacağını söyledi.

Kütük, "Yarış grubu olarak arkadaşlarla birlikte suya çıkacağız. Parkuru hazırlayıp startta geçeceğiz. Bugün için hedefimiz 3 adet yarış yapmak. Öncelikle lazer sınıfları, lazer dörteli ve lazer standart sınıfları yarışacak. Arkasından da optimist ve optimist junior sınıfları yarışacak. Yarın içinde hedefimiz 2 adet yarış daha yapıp, 5 yarış sonunda tüm katılımcılara ve dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz" dedi.

Hakan Kütük, konuşmasının devamında, "Şu anda kayıtlarımız devam ediyor. Muhtemelen yelkende 40'a yakın sporcumuz geliyor. Bunun yanında hem Türkiye'nin Güneyinden, hem de Kuzeyinden katılıyorlar. Tekirdağ'dan gelen sporcumuzda var, Trabzon'dan genelen sporcumuzda var. Çıldır Gölü ilk defa yelken yarışına sahne olacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla son derece uygun. Umut ediyorum ki bu iç sularımızda da yelken sporunu, geliştirip, çevredeki gençlerinde bu spora ilgi duyup, bu sularda yetişip, daha sonra uluslar arası veya ulusal yarışmalarda gönlümüz bunu istiyor. Bunu geliştirmek ve bunu yapmak için buradayız" açıklamasında bulundu.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine çerçevesinde yapılan yelken ve kano yarışlarına Bitlis, Van, Trabzon, Sinop ve Muğla Fethiye'den 30 kişilik kano ile 40 kişilik de yelken sporcusu katıldı.

Etkinliklerin ilk gününde kızlar, erkekler, büyükler, minikler ve junior kategorilerinde 8-11 yaş yelken ve 10-18 yaş kano yarışları düzenlendi. Açık ve güneşli havada düzenlenen yarışlara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalarda derece giren sporcuların ödülleri yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı final yarışmaları sonunda verilecek.

(Işık Çapanoğlu / İHA)