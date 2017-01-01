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Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi ve balık avı
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Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi ve balık avı

Ardahan'da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Turistler, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfi yaşıyor.

Ardahan'da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Turistler, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfi yaşıyor.

120 kilometrelik alanıyla Van Gölü'nden sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi akınına uğrayan gölde yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki buz kırılarak, aynalı sazan balığı avlanıyor. Turistler, atlı kızaklarla göl üzerinde gezmenin keyfini de yaşıyor. Atlı kızakçılar, tur başına 20 lira alıyor. Gölde yaklaşık 17 yıldır atlı kızak hizmeti veren Tekin Akçay, turistlere atlı kızak keyfi yaşattıklarını, ayrıca tur esnasında şarkı söyleyerek onları mutlu etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "30 santim buzla kaplı Çıldır Gölü üzerindeyiz, eksi 24 derece bir ayaz. Türkiye'nin her bir köşesinden gelen turistler buraya akın ediyorlar. Bizde burada Tekin Akçay ve Tuncay Aydemir olarak onlara atlı kızak keyfini yaşatıyoruz" dedi.

Tur operatörü Can Günay ise, "Bugün donmuş olan Çıldır Gölü'ndeyiz. Yılın son gününde 123 kilometrekarelik olağanüstü bir göl ve gördüğünüz gibi şu an tamamen buz tutmuş durumda. Misafirler donmuş gölün üstünde yürüyüş yapabiliyorlar, atlı kızaklarla burada tur atabiliyorlar. Ve bizde misafirlerimizle geldik, 26 kişilik grubumuzla geldik. Burada hem keyif yapıyoruz, hem ülkemizin bu güzide yerinin keyfini çıkartıyoruz. Çok güzel bir tabiat, muazzam bir güzellik ve görmüş olduğunuz gibi burada insanlar mutlu bir şekilde hep beraber güle oynaya vakit geçiriyor" diye konuştu.

Eskimo usulüyle balık tutulan Çıldır'da balık avına ilk kez şahit olan turistler ise büyük bir sevinç yaşadı. Hatice Çelik, 'alternatif turizm' nimetlerinden herkesin yararlanması gerektiğini vurgulayarak, '53 yaşındayım, hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. O kadar gezilere gittim, Ardahan bir başka ve hele bu Çıldır Gölü inanılmaz güzel. Hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden biri, insanın içi, kalbi mutluluk doluyor" dedi.

Bazı turistler ise, "Ani Antik Kenti'ni gezdikten sonra Çıldır'a geldik. Çıldır'da sarıbalığımızı yedikten sonra balıkçılarımızı izledik. Balıkçılarımız buzun altından balık çıkardılar. Göl donmadan önce serdikleri ağlardan göl donduktan sonra balıklarını çıkardılar. Arkamızdan atlı kızaklar var. İsteyenler Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezebilecekler. Hava buz ve rakım 1823, donuyoruz ama çok keyifli' şeklinde konuştular.
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