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Ciğerin tazeliği renginde saklı
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Ciğerin tazeliği renginde saklı

Kış aylarında daha fazla tüketilen ciğerin taze olup olmadığını renginden anlaşılabileceğini belirten sakatatçılar, taze ciğerin renginin parlak olduğunu belirtti.

Kış aylarında daha fazla tüketilen ciğerin taze olup olmadığını renginden anlaşılabileceğini belirten sakatatçılar, taze ciğerin renginin parlak olduğunu belirtti.
Genelde şiş ve Arnavut ciğeri olarak tüketilen ciğeri alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerin başında ciğerin rengi geliyor. Bu konuda ilgi veren sakatatçılar, ciğeri alırken rengine dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler. Taze ciğerin renginin parlak olması gerektiğini ifade eden sakatatçılar, rengi soluk ve mat olan ciğerlerin eski olduğunu söylediler. Ciğerin saklama süresinin kısa olduğunu dile getiren sakatatçılar ciğerin 1-2 günlük sürede tüketilmesi gereken bir gıda olduğunu söylediler.
Ciğerin kış aylarında daha fazla tüketilen bir ürün olduğunu belirten sakatatçı Uğur Şen, "Ciğer günlük tüketilen bir üründür. En fazla tüketilen dana ciğeridir. Genelde, Arnavut ciğeri, Edirne ciğeri, şiş, tava kızartma olarak tüketiliyor. Ciğerin taze olmasını canlı, parlak ve uykuluk dediğimiz iç kısımının beyaz olmasından anlayabiliriz. Ciğerde yeşillenme de olmamalıdır. Vatandaş ciğeri alınca dolaba koyarak bir iki günde tüketmelidir. Eğer pişirilip buzluğa koyulursa saklama süresi daha fazla uzar" dedi.
Taze bir ciğerin parlak olması gerektiğini belirten kasap Orhan Değerli, "Ciğerin canlı-kanlı olması gerekir. Vatandaşların buna dikkat etmesi gerekir. Ciğere talep fazla. Müşterisi genelde bellidir. Kilosunu 25 liradan satıyoruz. Ciğerin saklama süresi kısadır. Vatandaşların bun dikkat etmesi gerekir" diye konuştu.
(Kenan Akyüz / İHA)
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