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Çığ tatbikatı nefes kesti
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Çığ tatbikatı nefes kesti

Kayseri'de arama kurtarma ekipleri tarafından Erciyes Dağında 'çığda arama kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayseri'de arama kurtarma ekipleri tarafından Erciyes Dağında 'çığda arama kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi.
Kentte özellikle kış aylarında cazibe merkezi haline gelen Erciyes Dağı Kayak Merkezinde meydana gelmesi muhtemel çığ vakalarına hazırlıklı olmak adına, Türkiye Afet Müdahale Planı ve Müdürlüğü uhdesinde bulunan Yerel Düzey Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında planlanan çığda arama kurtarma konulu tatbikat destek çözüm ortaklarının katılımıyla Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tesisler bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat; Kayseri AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri, Erciyes AŞ. Pist Güvenlik Ekipleri, İHH Derneği Kayseri Temsilciliğinden Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri ve Turkuaz Fotoğrafçılık ve Doğa Sporları Merkezi ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlardan 50 personel,2 arama köpeği, 2 kar motoru, 1 paletli kar aracı ve AFAD'a ait 8x8 amfibik paletli kar aracı ile icra edilen tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 3 kazazede arama köpekleri, cihaz ve arama kurtarma ekipleri ile gerçekleştirilen sonda araması sonucu çığ altından çıkarılarak sağlık birimlerine sevk edildi.

"GAYET BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KOORDİNASYONU SAĞLADILAR"
Tatbikat sonrası Vali Yardımcısı Zekeriya Güney'e AFAD İl Müdür Vekili Osman Atsız, JAK Komutanı Toygun Boydaş, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Kızılkan ve Türkuaz Fotoğrafçılık ve Doğa Sporları Başkanı Mehmet Eskitaş değerlendirmelerde bulundu.
Tatbikatla ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, "Erciyes Dağında bu tatbikatı yaptık. Zaman zaman burada çığ altında kalan ya da mahsur kalan vatandaşlarımız oluyor. Bu tür durumlarda müdahale edebilmek için kurumlarımızın bir arada çalışması, tatbikat yapması gerekiyordu. Bugün de bu çalışmayı beraber izledik. Gayet başarılı bir şekilde koordinasyonu sağladılar. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(Turan Bulut / İHA)

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