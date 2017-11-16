16.11.2017 17:17 Çiğ köfte hangi şehre ait ? Tartışma büyüyor

Adıyaman ile Şanlıurfa arasında yaşanan çiğ köfte tartışmasına Elazığ da dahil oldu. Adıyaman ile Şanlıurfa arasında yaşanan çiğ köfte tartışmasına Elazığ da dahil oldu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a yaptığı ziyarette, 'Adıyaman çiğ köftesinin tescilleneceği' müjdesini vermişti. Coğrafi işaret ve marka tescili konusunda 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) Aralık ayı içerisinde çiğ köftenin coğrafi işaret ve marka tescili belgesi teslim edilecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol ise çiğ köfte ile ilgili 2008 yılında tescilin yapıldığını açıklamıştı.

Her iki ilden çiğ köfte ile ilgili yapılan açıklamaların ardından Adıyaman'daki çiğ köfte işletmecileri, Adıyaman çiğ köftesinin kalitesi ve lezzeti ile ilgili Şanlıurfalı çiğ köftecilere meydan okudu.



"ÇİĞ KÖFTENİN ETLİSİ ŞANLIURFA'NIN ETSİZİ İSE ADIYAMAN'INDIR"

Çiğ köfte işletmecisi Kenan Leblebici, çiğ köfteyle ilgili 'bebek' benzetmesi yaparak, "Zamanında Şanlıurfa'nındı. Etli çiğ köfte oranın ama biz etsiz üzerini ihtisas yaptık. Adıyaman Ticaret sanayi Odası Başkanlığı öncülüğünde gerekli organizasyon yapılarak etsiz çiğ köftenin patentini aldık. Çocuk Şanlıurfa'da doğdu ama sokaktaydı. Aldık getirdik ve Adıyaman üzerine ismini kurduk. Çiğ köfte Adıyaman kütüğüne kaydedildi. Çiğ köftenin etlisi Şanlıurfa'nın etsizi ise Adıyaman'ındır" dedi.

Sait Önder isimli çiğ köfte işletmecisi ise her iki ilin çiğ köftesi arasında fark olduğunun altını çizerek, "Şanlıurfalıların çiğ köftesi etli, bizimki etsizdir. Biz bunu kabul ediyoruz ama biz çiğ köfteyi Türkiye'ye mal ettik. Bütün dünya çiğ köftenin Adıyamanlıların olduğunu biliyor. Adıyaman çiğ köftesi bir numaradır. Şanlıurfalılar etsizin Adıyamanlıların, etlinin kendilerinin olduğunu kabullensinler. Şanlıurfalılar artık bizimle uğraşmasınlar" dedi.

Çiğ köfte ustası Mehmet Gülbeyaz ise "Bizim Şanlıurfa ile farkımız etsiz olmasıdır. Ticaret amaçlı çiğ köfteleri etli yapmıyoruz. Çünkü etin bakteri ürettiğini herkes biliyor. Etli çiğ köftenin hemen tüketilmesi lazım. Etli çiğ köfte hemen tüketilir ama beklemeye gelmez. O yüzden biz etsiz yapıyoruz. Sektörün yüzde 99'u Adıyamanlıların elindedir" dedi.





"ADIYAMAN'IN ÇİĞ KÖFTE İLE ALAKASI YOKTUR"

Adıyaman çiğ köftesinin tescillenmesi, ticaret ve sanayi odalarının ardından Adıyaman ve Şanlıurfalı vatandaşları da karşı karşıya getirdi.

Adıyaman Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kenti ziyareti sırasında, Adıyaman çiğ köftesinin coğrafi işaretle tescillenmesiyle ilgili süreçte sona gelindiğini müjdesini verdiğini söylemesi üzerine Şanlıurfa'dan itiraz geldi. Ertesi gün açıklama yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol çiğ köftenin 2008 yılında Şanlıurfa tarafından tescillendiğini ve tescillenen bir ürünün başkası tarafından yeniden tescillenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Demirkol, yaşanan son olayların ardından bu sabah Ankara'ya gitti.

Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul ise, "Adıyaman'ın çiğ köfte ile alakası yoktur. Bu yemeğimiz Hz. İbrahim annesi ve babası mağarada saklanırken ateş yasak olduğu için çiğ eti döverek, bulgur ve isotla karıştırarak çiğ köfteyi yapmışlar. Yani çiğköfte Şanlıurfa'nın. Adıyaman'ın çiğ köfte ile alakası yok. Adıyamanlılar patates ile çiğ köfte yapıyorlar patates ile çiğ köfte olmaz" dedi.



"GERÇEK ÇİĞ KÖFTE ELAZIĞLILARINDIR"

Şanlıurfa ve Adıyaman arasında yaşanan çiğ köfte tartışmasına Elazığ da dahil oldu. Elazığ'daki çiğ köfte ustaları, gerçek çiğ köftenin Elazığlıların olduğunu iddia etti. 15 yıldır çiğ köfte ustası olduğunu belirten Cengiz Bozyıl, "Elazığ'ın 2 bin yıllık bir mutfak geleneği var. Adıyaman ve Şanlıurfa çiğ köfte konusunda gereksiz yere tartışmaya giriyor. Gerçek çiğ köfte Elazığlılarındır. Büyük metropol illerde de bizim çiğ köftemiz tanınmıştır. Elazığlıların hazır çiğ köftesi yoktur ve elle yoğruluyor" dedi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın çiğ köfte tartışmasına gereksiz bir şekilde girdiklerini dile getiren Bozyıl, "Çiğ köfte Elazığ'ındır. Geçmişte de çiğ köfte kültürü bizde çok yaygındı. Çiğ köfte bize atalarımızdan, ustalarımızdan kaldı. Bizde bunu ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bizim çiğ köftemiz çok lezzetli Şanlıurfa ve Adıyaman bu gereksiz tartışmaya neden giriyorlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi kimi çiğ köfte ustası olan Celal Bozyıl, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın çiğ köfte konusunda boşuna tartıştıklarını belirterek, "Çiğ köfte Elazığ'a aittir. Çiğ köfte çok uzun yıllardır Elazığ'da yoğruluyor. Bu tartışma boşuna yapılıyor" diye konuştu.

(Ahmet Arslantaş - Bekir Basmacı - Ahmet Kaya - Yunus Özhanlı/İHA)

