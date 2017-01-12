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Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar
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Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Muş'un Hasköy ilçesinde avlanırken çığ altında kalan vatandaşı kurtarmak için vatandaşlar büyük mücadele verdi.

Muş'un Hasköy ilçesinde avlanırken çığ altında kalan vatandaşı kurtarmak için vatandaşlar büyük mücadele verdi.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yalıntaş köyünden Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yerkaya köyü kırsalına avlanmaya giderken üzerilerine çığ düşen iki avcıdan birinin kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi. Bir köylünün cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan iki avcıdan biri olan 37 yaşındaki Hüsamettin Demir'in çevredeki vatandaşlarca kurtarılmaya çalışıldığı görülüyor. Onlarca vatandaş ve köy korucularının müdahalesi ile yaklaşık iki saatte kurtarılabilen Demir için adeta tüm halk seferber oluyor. Karın altından çıkarılma anının da yer aldığı görüntülerde, Demir'in bitkin düştüğü görülüyor.
Çığ altından yaralı olarak kurtulan Demir, köylüler tarafından ağaç sedye ile Yerkaya köyüne kadara taşınarak burada kendilerini karşılayan AFAD ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan İskender Polat ve Hasköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Hakan Okay/İHA)
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