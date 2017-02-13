13.02.2017 17:55 Çığ 4 can aldı

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Tignes bölgesine çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de kayboldu. Fransa'nın İtalya sınırında kayak merkezlerinin bulunduğu Tignes bölgesine çığ düştü. 2 bin 100 metre yüksekliğindeki alanda meydana gelen olayda 9 kişi çığ altında kaldı. Bölgede geniş çaplı başlatılan arama kurtarma çalışmaları esnasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Helikopter, eğitimli köpeklerin yer aldığı kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Tignes bölgesine çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de kayboldu. Fransa'nın İtalya sınırında kayak merkezlerinin bulunduğu Tignes bölgesine çığ düştü. 2 bin 100 metre yüksekliğindeki alanda meydana gelen olayda 9 kişi çığ altında kaldı. Bölgede geniş çaplı başlatılan arama kurtarma çalışmaları esnasında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Helikopter, eğitimli köpeklerin yer aldığı kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



