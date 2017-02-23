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Çiftlik gibi cezaevi
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Çiftlik gibi cezaevi

320 dekarda oluşturulan seralar ve tarım arazilerinde soğan başta olmak üzere marul ve ıspanak gibi tarım ürünlerinin üretiminin yapıldığı Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bahçesine 400 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

320 dekarda oluşturulan seralar ve tarım arazilerinde soğan başta olmak üzere marul ve ıspanak gibi tarım ürünlerinin üretiminin yapıldığı Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bahçesine 400 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.
Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bahçesine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıfat Özkan, Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Yazka ile Salihli Rotary Kulübü Dönem Başkanı Alaattin Altan ve hükümlülerin katıldığı etkinlikte, 400 adet Gemlik Trilye Cinsi Zeytin fidanı toprakla buluşturulup, can suyu verildi.
Zeytin fidanı dikim töreninde konuşan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, "Kendi imkanlarımız ve Salihli ile Muradiye Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiğimiz fidanların dikimi için buradayız. Toplam 8.5 dönümde 400'e yakın fidan dikilmiş olacak. Bizim için en önemli husus ise devletten beş kuruş ve bütçeden ise hiç para harcanmadan tamamen kendi imkanlarımız ile bu fidanların dikilmesidir" dedi.
Zeytinin Anadolu'nun bir meyvesi olduğuna değinen Salihli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir ise zeytin fidanlarının toprakla buluşturulmasına kendi adına çok sevindiğini söyledi. Demir, "Zeytin bölgemiz açısından çok önemli, ancak bu güne kadar gerekli öneme sahip olamadı. Zeytinin meyvesi ve yağının insan sağlığına katkısının öğrenilmesinin ardından, revaçta olan ürünlerin başında gelmeye başladı" dedi.
Cezaevlerinin sadece cezaların infaz edildiği yerlerin olmadığına değinen Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıfat Özkan "Özellikle açık ceza infaz kurumları, cezaların infazlarının yanında, ıslah amacının ön planda olduğu yerlerdir" dedi. Fidan dikimi etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür eden Özkan "Bugün burada zeytin dikimi yapacağız. Zeytin, barışın simgesidir. İnşallah diktiğimiz bu zeytin fidanları barışa vesile olur" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yaklaşık 9 dönüm alana 400 adet Trilye cinsi zeytin protokol üyeleri ve hükümlüler tarafından dikilip, can suyu verildi.
Öte yandan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen, İş Güvenliği eğitimini tamamlayan 12 hükümlüye de sertifikaları verildi.
(Behzat Akcan/İHA)

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