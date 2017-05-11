Çifte cinayetin zanlısı suçunu itiraf etti

Antalya'nın Finike ilçesinde dağ evinde av tüfeğiyle öldürülen Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun katil zanlısı suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği belirtildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde dağ evinde av tüfeğiyle öldürülen Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun katil zanlısı suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği belirtildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Büyüknohutçu çiftinin cenazeleri, damadı Zafer Büyükküpçü ve yakınları tarafından alındı. Uncalı Kent Mezarlığı'na götürülen cenazelerin yarın öğle namazında kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Adli tıp morguna gelerek gelişmeleri takip eden Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Büyüknohutçu çiftinin kendilerini cevre ve doğaya adadığını aktararak, "Bütün mücadelelerini hukuksal çerçevede verdi. Çok korkunç bir olay. Bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri açısından önemli bir olay. Demokrasinin gelişmesine katkı koyan sivil hareketlerin güvencesi açısından bu cinayetin tam anlamıyla aydınlatılmasını bekliyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, komşularının ifadesinden yola çıkarak aynı mahallede yaşayan Ali Y'nin (31) çiftten daha önce borç para aldığını belirledi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ali Y.'yi aynı mahalledeki evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Ali Y.'nin yapılan üst aramasında Büyüknohutçu çiftinin evinden gasp ettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirilirken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği öğrenildi.



"ZANLI HAKKINDA İHBARDA BULUNACAKMIŞ"

Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun avukatı İsmail Tunçbilek, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Büyüknohutçu'nun 5 Mayıs günü gece yarısı evinin yakınında yangın çıkmıştı. Bu yangını komşusu olan Ali Y. gece yarısı eve gelerek Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya haber vermişti. İkili yangını birlikte söndürmüş ve Ali Y., yangını haber vermesi karşılığında Büyüknohutçu'dan 300 TL para istemiş. Büyüknohutçu da zanlıya 100 TL vermiş. Bu para istemelerin devam etmesi üzerine Büyüknohutçu, jandarmaya gidip şikayette bulunacağını söylemişti. Ama çiftin cesetleri bulundu" dedi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)