Çiftçinin yüzünü güldüren artış

Mersin'in Erdemli ilçesinde ihracatçı firmalarının alım yapmaya başlaması limon fiyatını artırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ihracatçı firmalarının alım yapmaya başlaması limon fiyatını artırdı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ihracat firmalarının limon alımıyla birlikte fiyatların hızla arttığını belirterek, "2017 limon fiyatlarından ümitliyiz. 2016'nın sonunda limon fiyatları düşüktü. Sezon başlarken fiyatların belirsizliği sebebiyle üretici ve ihracatçı ne yapacağını bilmiyordu. Yaklaşık 10-15 gün öncesine kadar limon fiyatları 1 lira ile 1 lira 20 kuruş seviyelerindeydi. İhracatta hafif bir kıpırdama var. Şuan limon dalında 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 70 kuruşa kadar çıktı. Bu artıştan üreticilerimiz, çiftçimiz memnun" dedi.



"UMARIZ DAHA ÇOK İHRACAT OLUR"

Temennilerinin ihracat kapılarının tamamen açılması olduğunu ifade eden Şahin, "Umarız daha çok ihracat olur. Çiftçimizde, ihracatçımız da bu durumdan faydalanır diye düşünüyorum. Bu devletimize de daha çok katma değer sağlar. İhracatın artmasıyla özellikle Rusya, doğu ve batı blok ülkelerine ihracat, çiftçilerimize daha çok faydalı olacaktır. Ürünlerimiz bu yıl bol olup, çiftçilerimiz bu satıştan faydalanacaktır" diye konuştu.



YAĞIŞLAR HASAT SÜRESİNİ UZATTI

Üreticilerin limonu üç şekilde değerlendirdiğini vurgulayan Şahin, "Limonları çiftçilerimiz özel kağıtlara sararak 'yatak' diye tabir ettiğimiz şekilde depoluyor, bir kısmı yine depolarda 3-4 ay dinlendiriyor buna da 'dinlenmeye alma' deniliyor. Üretilen limonun yüzde 50'si 60'ı direkt ihracata gidiyor" şeklinde konuştu.

Üreticilerden Vahit Yazar da fiyat artışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Fiyatlar arttı, ihracat açılınca vatandaşta seviniyor. Havanın yağışlı olmasıyla limonlar da iyi büyüdü. Limonlar bu yıl çok güzel, fiyatta 1 lira 50 kuruşu bulunca seviniyoruz" dedi.

Yıllara göre 400 bin ton ile 600 bin ton arasında limon rekoltesine sahip Erdemli'de uzun süren yağış dolayısıyla halen limon hasadı sürüyor.

(Oktay İnce / İHA)