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Çiftçinin Tarım Bakanı'na isyanı: Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır
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Çiftçinin Tarım Bakanı'na isyanı: Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır

Fakıbaba'ya hortum felaketi nedeniyle zarar gören seralarını anlatan çiftçi 'Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hortum felaketinden etkilenen Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Antalya Havalimanı'ndan Kumluca Devlet Hastanesi'ne, polis helikopteriyle geldi.

Mavikent Bölgesi'ndeki sera alanlarında, hortumun içinde kalarak, yaralanan 38 yaşındaki Yusuf Karayılan'ı ziyaret eden Fakıbaba, ona 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

YARALIYA DESTEK VERDİ

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın memleketini sorduğu Karayılan, Şanlıurfa'nın Birecik nüfusuna kayıtlı olduğunu ve çalışmak için 25 gün önce Kumluca'ya geldiğini söyledi.

Hemşehrisi olduğunu öğrenince yaralıyı yanaklarından birkaç defa öpen Bakan Fakıbaba, "Cumhurbaşkanı'mızın, Başbakan'ımızın selamlarını getirdim. Dün gece geç saatlerde geldim, hemen bana görev verdiler; 'Derhal gideceksin, yaralı kardeşlerimize selamlarımızı ileteceksin'. Çok selamları var, çok geçmiş olsun dileklerini getiriyorum. Rahat ol sen, biz her zaman senin yanındayız" dedi.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Yaralı hemşehrisiyle bir süre sohbet eden Bakan Fakıbaba, hastane ziyaretinin ardından hortumun büyük hasara yol açtığı Mavikent Bölgesi'ne geçti. Burada tamamen yıkılan bir sera alanını gezen Fakıba, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Çiftçiler, hortum felaketinin ardından oluşan hasarla ilgili demir ve ürün atıklarının toparlanması, seraların yeniden kurulması ve TARSİM sigortası için önlerindeki engellerin kaldırılması yönünde Bakan Fakıbaba'dan istekte bulundu. Çiftçilerle tek tek konuşan Fakıbaba, bu sorunları Bakanlar Kurulu'na taşıyacağını ve gerekli desteklerin sağlanacağını söyledi.

"TERİM'İN ALDIĞI PARANIN 10'DA 1'İ YETER"

Bakan Fakıbaba'nın ziyaretine çifti Ümit Abacı ile sohbet etti. Abacı, “Biz, dilenmiyoruz. Kimseden bir şey rica etmiyoruz; ama gerçekten elinize vicdanınıza koyun, bir milli takımda Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i kurtarır. Bize tapu, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. 3 kardeşiz. 10 dönüm yerimiz var. Birbirimizi öldürmemiz gerekiyor, tapu sahibi olmamız için. Birimiz, ölecek ki birimiz, sahibi olacak. Buraya kadar geldiniz, bizi unutmayın. Bir haftadır balona röveşata atanı seyrediyoruz. Bu enkazı kaldıramazsak biz, yükümüzü sarar, gideriz. Biz, buranın halkıyız. Bizim sigortamız Türkiye Cumhuriyeti. Irak'tan Suriye'ye her yere yardım edildi. Bize de yardım edilsin" dedi.

"ONLARIN DERTLERİ, BİZİM DERDİMİZ"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

"Gerçekten çok üzgünüm. Bir can kaybı olmaması, yaralılarımızın da çok iyi durumda olması, bir nebze olsun mutlu ediyor. Havadan da bakma imkanımız oldu ve gerçekten müthiş bir şey. Bir yol çizmiş ve o yol üzerindeki bütün seraları alıp, götürmüş. Devletimiz, büyük bir devlet ve Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ımız buraya görevlendirdi ve geldim. Bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım etmek için buradayız. Onların dertleri, bizim derdimiz. TARSİM'le ilgili bazı sıkıntılar var ve haklı sıkıntılar. TARSİM'i genişletmek adına neler yapabiliriz, bu hemen olması gereken şeyler. İnşallah, bu konuda çalışmalarımız, devam edecek. Bakanlar Kurulu'muz pazartesi günü. Cumhurbaşkanı'mıza bu konuları arz edeceğiz. İnşallah, maddi olarak da elimizden gelen desteği vereceğiz."

Bakan Fakıbaba, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, 1000 dönüm kadar sera alanında, 800 dönüm civarındaki bahçe alanında ve bazı evlerde hasar olduğunu, hesabının toplu olarak çıkarılacağını söyledi.

'AFET BÖLGESİ' AÇIKLAMASI

Bölgenin, afet bölgesi ilan edilip, edilmeyeceği sorulan Bakan Fakıba, "Buna, şu anda benim tek başıma karar vermem mümkün değil; ama afetten zarar gören çok vatandaşımız var. Mutlaka bunların zararları karşılanacaktır" diye yanıt verdi.
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