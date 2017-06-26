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Çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sürüyor
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Çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sürüyor

Yaklaşık 9 ay boyunca tarlada alın teri döken çiftçiler, Ramazan Bayramında geceleri de dahil olmak üzere biçerdöverlerle ürünlerini hasat etmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 9 ay boyunca tarlada alın teri döken çiftçiler, Ramazan Bayramında geceleri de dahil olmak üzere biçerdöverlerle ürünlerini hasat etmeyi sürdürüyor.
Trakya Bölgesinde başlayan buğday hasadının, Ramazan Bayramı süresince de yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye'nin en önemli buğday tedarikçisi illerinden birisi olan Edirne'de, Trakya çiftçisi bayram boyunca tarlalarında yoğun mesai yapmaya devam ediyor.
Bu yıl yaşanan bahar yağışlarının bekledikleri verimi arttırdığını dile getiren üreticiler, bu yıl yüzlerinin güldüğünü söyledi.
Edirne'de merkeze bağlı Elçili köyü sakinlerinden üretici Mehmet Kumcu, "Bizim için, sağ olan için her zaman bayram. Tabi ki çiftçi malını toplamaya uğraşıyor. Cenabı Allah ne verdiyse, ne kısmet ettiyse onu alacağız. Tabii ki hayırlı pazarlıklar versin deriz. Ofislerimiz açılmıyor, sıkıntımız var. Tüccara kalıyoruz. Bu sene biraz yağışlar olunca ürünüz bol olacak herhalde inşallah. Buradan yüzümüz güler herhalde" dedi.
(Koray Ustabaşı / İHA)

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