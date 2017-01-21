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'Çiftçilerimiz sigortaları yaptırırken büyük bedellerde ödemeyecekler'
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'Çiftçilerimiz sigortaları yaptırırken büyük bedellerde ödemeyecekler'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı itibari ile TARSİM'in kapsamının genişletildiğini belirterek, 'Çiftçilerimiz sigortaları yaptırırken büyük bedellerde ödemeyecekler' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı itibari ile TARSİM'in kapsamının genişletildiğini belirterek, "Çiftçilerimiz sigortaları yaptırırken büyük bedellerde ödemeyecekler" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) 2017 yılı uygulamaları konusunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. Toplantı konuşan Bakan Çelik, tarımsal üretimin başta iklim şartları olmak üzere pek çok riske açık olduğuna değinerek, "Tarımsal faaliyetler insanoğlunun kontrol edemediği afetlere karşı korumaya muhtaçtır. Dünya ülkeleri tarım sektörünü sigorta kapsamına almış bulunmaktadırlar" ifadelerini kullandı.
Bakan Çelik, TARSİM yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 10 yıl geçtiğini belirterek, bu 10 yıl içerisinde ise toplamda 5 milyar Türk Lirası prim üretiminin gerçekleştirildiğini ve 5 milyarın 2.3 milyarının üretici tarafından ödendiğini 2.7 milyarın ise devlet tarafından karşılandığını kaydetti.
Üreticilere ödenen toplam hasar miktarının ise 3.1 milyar civarında olduğunun altını çizen Bakan Çelik, "Tarım sigortacılığında ürünler azami bir yıl yani süreli sigortalılık söz konusudur. 2016 yılında 2.1 milyon hektar alan, 1 milyon 124 bin küçükbaş, büyükbaş hayvan, 19 bin 500 sera ve 1 buçuk milyon arı kovanı sigorta kapsamına alınmış" diye konuştu.

"2017 YILINDA KURAKLIK İLE İLGİLİ SİGORTALILIK SÜRECİ BAŞLIYOR"
Bakan Çelik, 2017 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Doğal afetlerden kaynaklı tüm tarımsal riskleri sigorta kapsamına almış bulunuyoruz. Bunlar ülkemiz tarımı ve üreticisine çağ atlatacak devrim niteliğindeki sigortacılık açısından yaklaşımlardır. Tüm Türkiye'de buğday kuraklık karşısında güvence altına alınıyor. 2017 yılında kuraklık ile ilgili sigortalılık süreci başlıyor. 81 ilde buğday kuraklık karşısında güvence altına alınıyor. Ürünleri ile birlikte meyve ağaçlarını teminat kapsamına alıyoruz. Kirazda yağmur kaynaklı miktar kaybını teminat kapsamına alıyoruz. Asma yapraklarını da risklere karşı teminat kapsamına almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Çelik, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik hırsızlığa karşı zararların da teminat kapsamına alındığını duyurdu. Bakan Çelik, söz konusu teminatlar ile risklerin güvence altına alındığını, meyve ağaçları ile hayvanların rehin ettirilerek kredi kullanma imkanlarının oluştuğuna değindi.

"60 DEKAR İÇİN ÇİFTİ KARDEŞLERİMİZİN ÖDEYECEĞİ SİGORTA BEDELİ 330 TL'DİR"
Çiftçilerin bir an önce tarım sigortalarını yaptırması yönünde çağrıda bulunan Bakan Çelik, "Çiftçilerimiz sigortaları yaptırırken büyük bedellerde ödemeyecekler. Çiftçiye çok büyük maliyetler mi geliyor şeklindeki bu yaklaşım yanlış bir yaklaşımdır. Bizim ortalama parsel büyüklüğümüz yani işletmedeki arazi büyüklüklerimiz 60 dekar civarındadır. 60 dekar için çiftçi kardeşlerimizin ödeyeceği sigorta bedeli 330 TL'dir. Buna karşı bir afetle karşılaştıkları zaman 10 bin TL'ye kadar hasar bedeli alabileceklerdir. 01.01.2017'den sonra artık doğal afetlerle ilgili herhangi bir desteği başka bir kanaldan almak söz konusu olmayacak çünkü TARSİM'in kapsamı genişlemiş bulunuyor. Muhtemel bütün zararları karşılamaya dönük bir yaklaşım içerisinde olan TARSİM'den karşılayacaklarına göre bununda çıkış yolu çiftçilerimizin sigortalarını yaptırmaktan geçtiğini de belirtmek istiyorum" dedi.
(Benan Özben / İHA)


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