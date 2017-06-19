Çiftçiler tarlada buldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarla düzenlemesi yapan çiftçiler, tarihi mozaikler buldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarla düzenlemesi yapan çiftçiler, tarihi mozaikler buldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan tarlalarında çalışan Mehmet ve Kemal Aldanmış kardeşler tarlada kazma kürek ile düzenleme yaparken, mozaik buldu. Mozaiği fark eden çiftçiler biraz daha kazdıklarında mozaiğin büyük olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Jandarma ekipleri ile Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Yaklaşık 100 metrekarelik ve Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiğin üzeri yeniden kapatıldı.

Mozaiğin durumu ile ilgili Koruma Kuruluna başvurulacağı ve çıkacak karar sonrasında mozaiğin yerinde mi korunacağı, yoksa taşınarak müzeye mi götürüleceğine karar verilecek.

(Ahmet Arslantaş /İHA)