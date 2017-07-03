Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!

Adıyaman'da çiftçiler tarafından tarlada çalışırken bulunan Roma dönemine ait 1600 yıllık mozaiğin gün yüzüne çıkartılması için arkeologlar çalışma başlattı. Mozaik, güvenlik güçleri tarafından 24 saat boyunca korunuyor.

Adıyaman'da çiftçiler tarafından tarlada çalışırken bulunan Roma dönemine ait 1600 yıllık mozaiğin gün yüzüne çıkartılması için arkeologlar çalışma başlattı. Mozaik, güvenlik güçleri tarafından 24 saat boyunca korunuyor.

Haziran ayı içerisinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan tarlalarında çalışan Mehmet ve Kemal Aldanmış kardeşler tarlanın çevre düzenlemesini yaparken mozaik bulmuştu.

Çiftçiler tarafından bulunan ve M.S. 5. Yüzyıl'da Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 100 metrekarelik mozaik üzerinde çeşitli hayvan figürleri bulunuyor. Dağ keçisi, kurt, at, geyik başta olmak üzere çeşitli hayvan ve bitki figürlerinin olduğu mozaik, renk ve desen olarak bugüne kadar çıkartılmış mozaiklerden çok farklı bir yapıya sahip.



24 SAAT KORUNUYOR

Üzeri kapatılan mozaikli alanda Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan başkanlığında arkeologlar çalışma başlattı. Üzerine bez parçası serildikten sonra toprak ile kapatılan mozaiğin üzeri yeniden açıldı. Güvenlik güçleri tarafından 24 saat boyunca korunan mozaik yine güvenlik güçlerinin nezaretinde açılıyor. Ekipler mozaiğin üzerini açtı. Mozaiğin uzantısının daha büyük olacağı ihtimaline karşı kazı yapılacak. Mozaiğin yerinde mi korunacağı, yoksa müzeye mi taşınacağına Koruma Kurulunun karar vereceği öğrenildi.



"KAZDIKÇA RENKLİ TAŞLARI GÖRDÜK"

Tarlasında bulduğu mozaik ile ilgili açıklamada bulunan Kemal Aldanmış, arazi düzenlemesi yaparken mozaiği fark ettiklerini belirterek, "Burası bizim tapulu arazimiz. Burada teras yapmak için kepçe ile düzenleme yapıyorduk. Buraya ceviz ağacı dikecektik. Bahçemizin zaten yüzde 80'i cevizdir. Arazide düzenleme yaparken taşları gördük. Kazdıkça renkli taşları gördük. Kazdıkça bu alanın büyüdüğünü gördük. Bunun üzerine yetkililere bilgi verdik. Buralarda ören yeri çok ama ilk kez böyle bir şey ile karşılaşıyoruz" dedi.

Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, mozaiğin yerinde korunması gerektiğini kaydederek, muhtarlarla görüşerek imza toplayacaklarını ifade etti.

(Ahmet Arslantaş / İHA)