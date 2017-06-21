'Çiftçiler bile bile kendi tarlalarına zarar veriyor'

Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bazı çiftçilerin zararlarını bildikleri halde anız yakmaya devam ettiklerini belirtti.

Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bazı çiftçilerin zararlarını bildikleri halde anız yakmaya devam ettiklerini belirtti.

Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Ertan Atalar, anız yakmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hububat tarımının yoğun olarak yapıldığı bir bölge olması nedeniyle anız yangınlarının il genelinde sorun haline geldiğini belirten Atalar, bunu önlemek için Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyeler ile beraber koordineli hareket ettiklerini, merkez ve ilçelerde 20 ekibin anız yangınlarıyla ilgili görevlendirildiğini aktardı.



"ZARARLARINI BİLDİKLERİ HALDE ANIZI YAKMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Atalar, 10 bin çiftçiye anız yangınlarının zararlarını anlatan mektup gönderdiklerini dile getirerek, "Ama buna rağmen bazı dönemlerde ürünün tarladan kaldırılıp yeniden ekilmesi aşamasında bazı çiftçiler hızlı davranmak için zararlarını bildikleri halde bu anızı yakmaya devam etmektedir. Bizler de bunlarla ilgili çeşitli cezai işlemler uygulamaktayız. Bütün arazi kayıtları bizde mevcut. Arkadaşlarımız anız yangının olduğunu yerde hemen bir koordinat alıyor. O arazinin kim tarafından işletildiği, kime ait olduğu ve bilgileri bizim önümüze gelmektedir. Tarlanın yanış şekli, tarlanın içerisinde alınan tedbirler dikkate alınarak fotoğraflanıyor" diye konuştu.



"ANIZ YAKANLARA GEÇEN YIL 476 BİN TL CEZA KESİLDİ"

Anız yangınlarının uydu görüntüleri ile takviye edilerek dosyalar oluşturulduğunu anlatan Atalar, şunları kaydetti:

"Anız yakanlar ile ilgili Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanmaktadır. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda 185 tutanak tutulmuştur. Bunlarla ilgili de yaklaşık olarak 13 bin 623 dekar alana cezai işlem uygulanmıştır. Bunun karşılığında da 476 bin TL ceza kesilmiştir. Bu yılda bununla ilgili hazırlıklarımız sürmektedir. Bu nedenle çiftçilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü anız yangınları sadece bir yönlü değil birden fazla alanda zararları var. Özellikle Diyarbakır'da hububat alanının çok geniş olması nedeniyle burada şu an süne zararlısı ile ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Süne zararlısı doğada kendi yaşam ortamı içerisinde olduğu için doğa şartlarına dayanıklı bir zararlıdır. Bunun karşısında onu yok eden predatör böcekler var. Bunlar doğaya süne zararlısı kadar dayanıklı olmadıklarından dolayı süne lehine bir avantaj var. Biz anızları yaktığımız zaman bu doğal süne düşmanı böceklerin tamamını öldürmekteyiz. Bunun neticesinde süne bir sene sonra daha fazla oranda zarar oluşturabilmektedir. Bu nedenle anız yangınlarıyla ilgili çalışmalarda bunlar da önem arz etmektedir. Yapacağımız çalışmalar neticesinde anız yangının hiç olmadığı bir sezon diliyoruz. Çiftçilerimizi bu konuda biraz daha duyarlı olmaya devam ediyoruz."

(Emrah Kızıl /İHA)