'Ciddi kalp hastasıysanız oruç tutmayın'

İstanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, Ramazan ayında en fazla kalp krizinin iftardan sonraki saatlerde olduğunu belirterek ciddi kalp hastalığı olan hastalara oruç tutmayı önermediklerini söyledi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, Ramazan ayında en fazla kalp krizinin iftardan sonraki saatlerde olduğunu belirterek ciddi kalp hastalığı olan hastalara oruç tutmayı önermediklerini söyledi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, ciddi kalp hastalığı olan hastaları oruç tutmamaları konusunda uyardı. Özellikle, kalp yetersizliği, kalp fonksiyonları bozulmuş ve ritim bozuklukları olan, diyabeti olan, böbrek yetersizliğinin de eşlik ettiği kalp hastalarına orucu önermediklerini aktaran Bingöl, "Daha hafif derece kalp hastalığı olan hastalarımıza da sahurda ve iftarda da dengeli ve hafif beslenmelerini öneriyoruz" dedi.



"HAFİF BESLENİP YAVAŞ YAVAŞ YİYEREK ORUCUNUZU AÇIN"

Genellikle Ramazan ayında en fazla kalp krizinin görüldüğü saatlerin iftardan sonraki saatler olduğuna dikkat çeken Bingöl, "Çünkü insanlar bütün gün aç kalmanın neticesinde iftarda ciddi şekilde yemek yiyip, sigara kullanıyorsa çok yoğun bir sigara içimine maruz kalıyor. Bunun sonucunda şikayetler ortaya çıkıyor. Oruç tutabilen hastalarımıza iftar saatinde dengeli beslenmesini çok hızlı bir şekilde çok yağlı ve tuzlu besinler bir anda tüketmemesini öneriyoruz. Daha sağlıklı, doymuş yağların olmadığı, pişirme tekniği olarak ızgaranın kullanıldığı daha hafif beslenmeyi ve yavaş yavaş yemeyi öneriyoruz" diye konuştu.



"YAĞLI VE TUZLU YİYECEKLERDEN UZA DURUN"

İftarla sahur arasında yeterli sıvı alınması gerektiğinin de altını çizen Bingöl, "Tabi ki ilaçlarını dengeli bir şekilde almaları gerekiyor. Oruç tutan hafif kalp hastalığı olan hastalar oruçlarını bir çorbayla açabilir, sonra sebze ve ızgara yemeklerini yiyebilirler. Buradaki ana unsur çok yağlı ve tuzlu besinleri tüketmemek, ve yemeği hızlı bir şekilde yememeleri gerekiyor. Hastalar, sahurda da yine aynı şekilde yağlı ve tuzlu besinleri yememeliler. Orada da yine hafif kahvaltı gibi çok fazla ekmek tüketmeden doyurucu, protein ağırlıklı besinler tüketsinler" ifadelerini kullandı.

(Gül Kaba - Adem Gürer/İHA)