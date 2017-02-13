13.02.2017 14:42 Çiçek mezatlarında 14 Şubat hareketliliği

Çiçek mezatlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Çiçeklere gelen yoğun talep nedeniyle fiyatlarda aynı oranda artış gösterdi. Çiçek mezatlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Çiçeklere gelen yoğun talep nedeniyle fiyatlarda aynı oranda artış gösterdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne 1 gün kala, çiçek borsasındaki telaş devam ediyor. 14 Şubat'ta çiftlerin uğrak mekanı olanı çiçekçiler de çiçek mezadına akın etti. Açık arttırma usulüyle çiçeğini alan satıcılar, yoğun talep nedeniyle oluşan fiyat artışından şikayetçi.



"ÜRETİM AZ FİYAT YÜKSEK"

Sevgililer Günü'nün simgesi haline gelen kırmızı güllerin fiyatı çiçek mezatlarında oldukça artmış durumda. 30 yıldır çiçekçilik yapan Ömer Şaşı da fiyatların özel günlerde daha da artığını söyledi. Çiçek üretiminin de fiyatlara etki ettiğini belirten Şaşı, "Müşterilerin bilmediği bazı şeyler var. Çiçekler mezatta açık artırma ile satılıyor. Talep çok olursa fiyatlar oldukça yükselir. Türkiye'de çiçek üretimi az dolayısıyla fiyatlar yüksek. Aldığımız çiçekleri satabileceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Bayrampaşa çiçek mezat günlerine katılarak açık artırmada çiçek almaya çalışan ve 42 yıldır çiçekçilik sektöründe olan Zeynel Kayalar, "42 senedir bu mesleği yapıyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çünkü çiçek fiyatları anormal arttı. Geçen sene 60-70 liraya giden 4 demet gülün bu sene 2 demedi 150-160 liraya gidiyor" dedi.

Trafik ışıklarında, parklarda ve meydanlarda çiçek satarak geçimini sağlamaya çalışan Sevgi Arı ise mezatta yoğun talep nedeniyle istediği çiçekleri alamadığını söyledi. Çiçekçi Sevgi, havanın da yağışlı olması nedeniyle bütçesini aşmadan çiçek alacağını sözlerine ekledi.

(Serdal Altıntepe /İHA)

